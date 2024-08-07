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11:17, 7 августа 2024Ценности

41-летняя Светлана Лобода поделилась откровенными снимками

41-летняя певица Светлана Лобода поделилась снимками в нижнем белье и колготках

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода поделилась откровенными снимками. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 41-летняя исполнительница предстала сидящей на кровати. Она позировала перед камерой в комплекте нижнего белья черного цвета и капроновых колготках. Также она надела сияющие остроносые туфли в тон, а в качестве украшения выбрала цепь с подвеской в виде креста.

Кроме того, можно заметить, что визажисты оформили ей черные графичные стрелки и нанесли на губы темно-оранжевую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в волны.

Ранее в январе сообщалось, что Светлана Лобода скопировала наряд певицы Рианны за 103 тысячи рублей и была обругана в сети. Тогда артистка опубликовала фото, на котором позировала в мини-платье красного цвета с аппликациями в виде цветов и вырезами в области живота.

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      Карина Черных
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