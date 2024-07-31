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19:18, 31 июля 2024Ценности

41-летняя Светлана Лобода показала фигуру в купальнике на фоне моря

Украинская певица Светлана Лобода показала фигуру в раздельном купальнике
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Украинская певица Светлана Лобода показала фигуру в откровенном наряде на фоне моря. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница разместила черно-белое фото, на котором предстала в раздельном полосатом купальнике, включающем в себя плавки на завязках и бюстгальтер на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала стройное тело с кубиками пресса и частично оголенную грудь.

Певица распустила длинные волосы, а в качестве аксессуаров выбрала солнцезащитные очки.

В январе Лобода скопировала наряд певицы Рианны за 103 тысячи рублей и была обругана в сети. Исполнительница поделилась фотографией, на которой позировала в мини-платье красного цвета с аппликациями в виде цветов и вырезами в области живота.

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      Екатерина Ештокина
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