41-летняя Светлана Лобода показала фигуру в купальнике на фоне моря

Украинская певица Светлана Лобода показала фигуру в раздельном купальнике

Украинская певица Светлана Лобода показала фигуру в откровенном наряде на фоне моря. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя исполнительница разместила черно-белое фото, на котором предстала в раздельном полосатом купальнике, включающем в себя плавки на завязках и бюстгальтер на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала стройное тело с кубиками пресса и частично оголенную грудь.

Певица распустила длинные волосы, а в качестве аксессуаров выбрала солнцезащитные очки.

В январе Лобода скопировала наряд певицы Рианны за 103 тысячи рублей и была обругана в сети. Исполнительница поделилась фотографией, на которой позировала в мини-платье красного цвета с аппликациями в виде цветов и вырезами в области живота.