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10:24, 10 января 2023Ценности

Лобода скопировала наряд Рианны за 103 тысячи рублей и была обругана в сети

Певица Светлана Лобода скопировала платье Рианны Magda Butrym и подверглась критике в сети
Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода скопировала наряд американской поп-исполнительницы Рианны и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует в мини-платье красного цвета с аппликациями в виде цветов и вырезами в области живота. Стоимость одежды люксового бренда Magda Butrym составляет 1395 евро (103 тысячи рублей). Известно, что Рианна выходила в свет в таком же наряде в ноябре 2022 года во время поездки в Барбадос.

Подписчики Лободы не оценили ее новую публикацию и обругали ее в многочисленных комментариях. «Как можно такое надеть?», «Странное платье», «Очень не очень», «Платье странно выглядит», «Полная безвкусица», «Жесть, какой страшный наряд», — высказывались поклонники.

В ноябре Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty. Знаменитость позировала в спальне в латексном корсете на шнуровке в сочетании с перчатками и ботфортами из того же материала на фигурном каблуке. Образ бизнесвумен дополнили солнцезащитные очки и куртка бомбер оверсайз.

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Карина Черных
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