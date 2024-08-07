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12:41, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Бородина окончила МГУ с красным дипломом

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что окончила МГУ с красным дипломом

Кадр: @borodylia

Известная российская телеведущая Ксения Бородина сообщила, что окончила психологический факультет МГУ с красным дипломом. Об этом она рассказала в посте, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бородина опубликовала видео, где держит в руке красный диплом и подбрасывает вверх академическую шапочку. «Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь», — заявила она.

Также в сторис телеведущая разместила ролик, где ей вручают диплом.

О том, что Бородина поступила на психологический факультет МГУ, стало известно в ноябре 2023 года. В разговоре с «Московским комсомольцем» она отметила, что планирует совмещать телевидение и психологию.

Бородина прославилась как ведущая реалити-шоу «Дом-2». В декабре 2023 года она покинула проект после 19 лет работы. После этого она стала вести реалити-шоу о выживании «Последний герой» на канале ТВ-3.

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      Олег Давыдов
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