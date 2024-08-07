Бывший «ангел» Victoria's Secret показала обнаженные фото

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица поделилась снимками, на которых позирует обнаженной на пляже. На размещенных кадрах видно, что для съемки знаменитость полностью отказалась от одежды и нижнего белья, прикрыв руками интимные части тела.

Поклонники восхитились фотосессией бывшего «ангела» Victoria's Secret в комментариях под постом. «Натуральная красота», «Невероятная фигура», «Слишком горячо», «Такие красивые кадры», «Шикарно», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск кардинально сменила имидж и показала результат фанатам.