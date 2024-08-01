Бывший «ангел» Victoria's Secret кардинально сменила имидж

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала новую стрижку каре на фото

Шведская топ-модель Эльза Хоск кардинально сменила имидж и показала результат. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

Сначала 35-летняя манекенщица продемонстрировала фото салона красоты, на полу которого лежали отстриженные волосы. Затем звезда разместила кадр, на котором предстала без макияжа в серой оверсайз-футболке. Знаменитость показала новую стрижку каре. «Лучшая прическа и оттенок», — заявила она.

Ранее в июле бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном платье для рекламы. На размещенных кадрах Эльза Хоск предстала в коричневом прозрачном платье, которое облегало ее фигуру. Под упомянутый наряд звезда надела боди на тонких бретелях.