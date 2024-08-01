Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:25, 1 августа 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret кардинально сменила имидж

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала новую стрижку каре на фото

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск кардинально сменила имидж и показала результат. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

Сначала 35-летняя манекенщица продемонстрировала фото салона красоты, на полу которого лежали отстриженные волосы. Затем звезда разместила кадр, на котором предстала без макияжа в серой оверсайз-футболке. Знаменитость показала новую стрижку каре. «Лучшая прическа и оттенок», — заявила она.

Ранее в июле бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном платье для рекламы. На размещенных кадрах Эльза Хоск предстала в коричневом прозрачном платье, которое облегало ее фигуру. Под упомянутый наряд звезда надела боди на тонких бретелях.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев посоветовал освобожденным из российских тюрем «лихорадочно подбирать новые имена»

      Семейный отдых в шикарном кемпинге превратился в кошмар из-за «заляпанных какашками» стен

      Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве

      Жена Игоря Стрелкова порассуждала об оставшемся в колонии на фоне обмена муже

      В МИД России заявили о помощи Мали в повышении боеспособности ВС

      Любительский клуб обыграл профессиональную команду в матче Кубка России со счетом 8:1

      ФСБ сообщила о возвращении детей вместе с обмененными россиянами

      У миллениалов выросла заболеваемость раком

      69-летний вдовец нашел любовь по переписке и лишился дома

      В России заявили об удовлетворенности обменом заключенными со странами НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше