Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном платье для рекламы

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в прозрачном платье для рекламы Skims

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде для рекламы бренда нижнего белья Skims, которым владеет предпринимательница Ким Кардашьян. Соответствующие фото появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенных кадрах 35-летняя манекенщица предстала в коричневом прозрачном платье, которое облегало ее фигуру. Под упомянутый наряд звезда надела боди на тонких бретелях. В качестве обуви бывшему «ангелу» Victoria's Secret подобрали босоножки на невысоком каблуке.

Пользователи сети оценили образ модели в комментариях под постом. «Очень мило», «Красиво», «Потрясающий оттенок платья», — высказались они.

Ранее в июле Эльза Хоск снялась в откровенном виде для турецкой версии журнала Harper's Bazaar. Тогда топ-модель позировала перед камерой в атласном бикини с завязками.