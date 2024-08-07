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17:51, 7 августа 2024Россия

Депутат назвала россиянку курицей, указала на «ее место» и поплатилась

В Карелии депутата, назвавшую россиянку курицей, суд обязал выплатить 80 тысяч

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Карелии депутат Галина Гореликова назвала россиянку «курицей», указала на «ее место» и поплатилась — суд обязал ее компенсировать моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей, а также уплатить 10 тысяч рублей судебных издержек, пишет «Подъем».

Инцидент произошел в мае на одном из заседаний Заксобрания Карелии. На нем, в частности, присутствовала руководитель правления организации «Заонежье» Валентина Сукотова. Депутат потребовала пересадить активистку на другое место, выразившись некорректно.

«Здесь депутаты сидят и правительство, посади дальше. Ее назад надо было, эту курицу», – заявила на заседании депутат Гореликова.

Как пишет издание, активистка потребовала публичных извинений с трибуны заксобрания, их не последовало, и россиянка подала в суд. Со слов Сукотовой, депутат на заседание суда не явилась. «Решение суда считаю правильным. Но публично Гореликова не извинялась, ее представитель в суде (сама она не была) сказала, что Гореликова в отпуске», — сказала она «Подъему».

Издание уточняет, что депутат опубликовала в социальных сетях пост с извинениями «перед всеми, кого могли обидеть ее слова», но позже удалила его. В законодательном собрании республики высказывание Гореликовой сочли недопустимым. Позднее женщина сложила с себя полномочия председателя парламентского комитета.

Ранее жена депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова назвала российский город «Мухосранском». Так она ответила на критику в свой адрес и в адрес ее сына, который учится во Франции.

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      Елена Торубарова
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