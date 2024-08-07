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13:54, 7 августа 2024Культура

Дрейк выложил 100 гигабайт неизданных треков

Рэпер Дрейк опубликовал ранее неизданные песни на 100 гигабайт

Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Рэпер Дрейк выложил в общий доступ неизданные ранее треки объемом более 100 гигабайт. Записи можно послушать на специальном сайте 100gigs.org.

Новые треки исполнителя выложены в папке «New», среди них можно найти фиты с Young Thug, 21 Savage и другими известными исполнителями. На сайте также можно найти другие интересные материалы: кадры со съемок клипов и бекстейдж-записи, концертные видео.

Интересно, что в одном из опубликованных роликов видно, как музыкант исполняет мелодию, из которой потом получится припев песни «Yikes» его коллеги Канье Уэста.

Ранее Дрейк прокомментировал обвинения в педофилии, которые в его адрес выдвинул другой известный рэпер — Кендрик Ламар.

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      Андрей Шеньшаков
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