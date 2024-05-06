Дрейк отреагировал на обвинения в педофилии

Дрейк опроверг обвинения Кендрика Ламара в педофилии

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) отреагировал на обвинения в педофилии, выдвинутые его коллегой Кендриком Ламаром. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На днях Ламар выпустил трек Meet the Grahams, в котором обвинил Дрейка в укрытии «сексуальных преступников» на своем лейбле OVO и назвал артиста извращенцем из-за его предполагаемого интереса к девушкам, не достигшим возраста 18 лет. Автор композиции также заявил, что людям следует растить дочерей, зная, что такие хищники, как Дрейк, скрываются.

В ответ Дрейк выпустил песню The Heart Part 6, в которой опроверг обвинения в педофилии. «Я никогда не был ни с кем несовершеннолетним, но теперь я понимаю, почему ты действительно заморачиваешься. Просто для ясности: я чувствую отвращение от этого, потому что меня слишком уважают. Если бы я спал с молодыми девушками, я обещаю, меня бы арестовали, так как я слишком знаменит», — говорится в строчках трека.

Ранее Дрейк прокомментировал слив интимного видео, которое произвело фурор в сети.