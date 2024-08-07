Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 7 августа 2024Путешествия

Экскурсовод повел туристов в закрытые для посещений пещеры и не выжил

Bangkok Post: в Таиланде экскурсовод повел туристов в пещеры и не выжил

Фото: khaosoktravel.com

Группу туристов спасли из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом пишет издание Bangkok Post.

6 августа двое экскурсоводов повели 22 иностранцев в пещеры национального парка «Кхао Сок», закрытые для посещений в сезон дождей — с июня по ноябрь.

Внезапно там началось наводнение, и поток воды сбил одного из экскурсоводов с ног, а затем унес его вглубь земного проема, после чего тот не выжил. Остальные смогли противостоять течению и добрались до безопасного места. Уточняется, что две туристки из Нидерландов получили легкие травмы ног и попали в больницу.

В источнике не отмечается, по какой причине гиды пренебрегли запретом на посещение пещеры в сезон дождей.

Ранее британец отправился в отпуск в Таиланд и исчез. Сигнал его телефона пропал за пять минут до прибытия иностранца в аэропорт.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

      Россиянина осудили на десять лет за изнасилование 17-летней девушки

      Мэр Парижа опровергла информацию о заболевших после заплывов в Сене спортсменах

      Неожиданные изменения во внешности Бена Аффлека объяснили

      Умер бывший ведущий шоу «Форт Боярд»

      Блогерша Лерчек оценила возможность воссоединения с бывшим мужем

      Дрессированная сова украла кольца молодоженов

      Экскурсовод повел туристов в закрытые для посещений пещеры и не выжил

      Появилось видео с докладом Герасимова Путину о боях в Курской области

      Арестованный в Баку украинский авторитет подал апелляцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше