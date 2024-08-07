Экскурсовод повел туристов в закрытые для посещений пещеры и не выжил

Bangkok Post: в Таиланде экскурсовод повел туристов в пещеры и не выжил

Группу туристов спасли из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом пишет издание Bangkok Post.

6 августа двое экскурсоводов повели 22 иностранцев в пещеры национального парка «Кхао Сок», закрытые для посещений в сезон дождей — с июня по ноябрь.

Внезапно там началось наводнение, и поток воды сбил одного из экскурсоводов с ног, а затем унес его вглубь земного проема, после чего тот не выжил. Остальные смогли противостоять течению и добрались до безопасного места. Уточняется, что две туристки из Нидерландов получили легкие травмы ног и попали в больницу.

В источнике не отмечается, по какой причине гиды пренебрегли запретом на посещение пещеры в сезон дождей.

Ранее британец отправился в отпуск в Таиланд и исчез. Сигнал его телефона пропал за пять минут до прибытия иностранца в аэропорт.