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07:36, 7 августа 2024Силовые структуры

ФСБ обнаружила схрон с оружием и секретные документы МО Украины в ДНР

В Мариуполе нашли гранатомет и секретную документацию Минобороны Украины

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Сотрудники спецслужб обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны (МО) Украины на территории Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, тайник был заготовлен Вооруженными силами Украины (ВСУ) при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.

Среди найденного вооружения — украинский гранатомет «Форт-600», около 30 гранат и патроны к стрелковому оружию. Все изъятое было обнаружено в результате оперативно-боевых мероприятий. В настоящее время документы доставлены в УФСБ по республике для дальнейшего изучения.

Ранее сотрудники ФСБ сорвали попытку террористической атаки на государственный промышленный объект в ДНР. Атака планировалась со стороны ВСУ.

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      Олеся Мицкевич
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