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11:27, 7 августа 2024Силовые структуры

ФСБ опубликовала планы готовившегося гитлеровской Германией ядерного удара по СССР

ФСБ: Германия хотела нанести ядерные удары ракетами «Фау-2» по промцентрам СССР

Фото: Ian Dunster / Wikimedia

Гитлеровская Германия хотела нанести ядерные удары при помощи дальнобойных баллистических ракет «Фау-2» по СССР. Такие планы следуют из рассекреченных и опубликованных ФСБ архивных документов, пишет РИА Новости.

По данным агентства, «Фау-2» являются первыми в мире баллистическими ракетами дальнего действия, а ядерные удары планировали нанести по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии.

Ранее стало известно, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер рассчитывал применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года. Согласно рассекреченным архивам, оружие создавалось в гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны.

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      Олеся Мицкевич
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