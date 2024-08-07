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11:10, 7 августа 2024Силовые структуры

Архивные документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии рассекретили

ФСБ обнародовала документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила архивные документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно обнародованным документам, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер хотел применить готовое оружие против СССР в июне 1945 года. При этом по промышленным центрам на Урале и в Средней Азии он планировал нанести ядерные удары при помощи дальнобойных баллистических ракет «Фау-2».

Ранее сотрудники ФСБ также рассекретили и новые архивные документы об обстоятельствах покушения на Гитлера, совершенного 20 июля 1944 года. Среди материалов, обнародованных ведомством, оказались фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны лидера нацистской Германии — Ганса Раттенхубера — и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха Романа Гамоты.

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      Олеся Мицкевич
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