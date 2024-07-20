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02:06, 20 июля 2024Силовые структуры

ФСБ рассекретила новые документы о покушении на Гитлера

ФСБ рассекретила новые архивные материалы о покушении на Гитлера в 1944 году

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила новые архивные документы об обстоятельствах покушения на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, совершенного 20 июля 1944 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди этих материалов — фотокопии показаний бывшего начальника личной охраны Гитлера Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, работавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты. Эти показания они дали советским органам государственной безопасности после Великой Отечественной войны.

Так, Раттенхубер рассказал, что Гитлер в результате покушения получил нервный шок, который «выражался в дрожании рук» и не был полностью излечен, а, наоборот, в марте-апреле 1945 года значительно усилился.

Гамота объяснил возникновение заговора сложившейся из-за Гитлера тяжелой ситуации в Германии. К нему привели провал плана молниеносной войны против СССР, поражения немецких войск выход из войны союзнической Италии, усиливающиеся бомбардировки Берлина и других городов, приближение срока открытия союзниками второго фронта в Европе, рост антивоенных настроений в обществе и усиление репрессий.

20 июля 1944 года в одном из бараков ставки «Волчье логово» проходило штабное совещание во главе с Гитлером, в ходе которого один из главных участников заговора — граф Клаус Шенк фон Штауффенберг — подложил под его стол портфель со взрывчаткой. В результате взрыва четверо присутствовавших на совещании погибли, однако Гитлеру удалось пережить покушение — он был лишь контужен. Покушение стало результатом антигитлеровского заговора высокопоставленных офицеров Вермахта, известного как «Операция "Валькирия"».

Ранее ФСБ России рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, который подписал около 125 приговоров к казни, о преступлениях на территории СССР.

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      Марина Совина
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