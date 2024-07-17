ФСБ рассекретила показания генерала вермахта о казнях в СССР

ФСБ рассекретила показания генерала вермахта фон Эрдмансдорфа о казнях в СССР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа, который подписал около 125 приговоров к казни, о преступлениях на территории СССР. Материалы опубликованы на сайте ведомства.

Эрдмансдорф попал в плен вместе со своим штабом в 1944 году в ходе проведения Могилевской наступательной операции Красной армии. Во время следствия в Минске он дал подробные показаниях о своем участии в войне против СССР.

«Я лично утвердил 120–125 смертных приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами. Все они были расстреляны, а трупы сожжены», — сказал генерал.

На допросе Эрдмансдорф признался, что по указанию сверху отдавал приказы о вывозе молодых советских граждан в Германию на принудительные работы, а также приказы о карательных акциях против мирного населения из-за активности партизан.

При этом он заявил, что считает преступным сам метод ведения войны на всей территории Советского Союза, кроме того, по его словам, Германия нарушила договор с СССР о ненападении и «обманула германский народ и мировую общественность».

Ранее ФСБ России рассекретила архивный документ об уничтожении под Брянском в январе 1943 года группы французов. Они воевали за гитлеровскую Германию и пытались занять один из населенных пунктов.

За день до этого управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, содержащие информацию о массовых расправах нацистов над мирными жителями на территории региона в годы Великой Отечественной войны.