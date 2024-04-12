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10:36, 12 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ рассекретила документ об уничтожении группы французов под Брянском. Как они туда попали?

ФСБ РФ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила архивный документ об уничтожении под Брянском в январе 1943 года группы французов. Они воевали за гитлеровскую Германию и пытались занять один из населенных пунктов.

Об этом стало известно из сообщения, которое сотрудник советских органов госбезопасности, начальник 4-го Управления НКВД СССР Павел Судоплатов направил заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову. Оно датировано 16 января 1943 года.

Красная армия взяла в плен французского капрала

Судоплатов докладывал, что взятый в плен французский капрал Роберт Гестен рассказал о подготовке немцами большой операции против партизан Клетнянских лесов. По словам французского капрала, гитлеровцы ожидали подкрепление в виде авиации и танков.

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Сотрудник советских органов госбезопасности также докладывал, что, по агентурным данным, немецкие гарнизоны в населенных пунктах в районе Брянска пополняются за счет французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

Седьмого января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт

из рассекреченных документов

Ранее ФСБ рассекретила архив о массовых расправах нацистов над жителями региона России

Днем ранее управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы, содержащие информацию о массовых расправах нацистов над мирными жителями на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Б. Коробейников / РИА Новости

На кадрах с архивными материалами находится информация, полученная от взятого в плен ефрейтора 268-й пехотной дивизии вермахта Ганса Фарбера. Спецсообщение адресовано начальнику Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Виктору Абакумову, члену Военного совета фронта генерал-лейтенанту Николаю Булганину и командующему Западным фронтом генерал-полковнику Василию Соколовскому.

В прошлом году ФСБ рассекретила документы о подготовке эстонских карателей для атаки на СССР. Разведки Германии и Финляндии в 1942 году использовали эстонских карателей для захвата севера СССР.

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