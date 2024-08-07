ФСБ рассекретила документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии

ФСБ: Германия хотела применить атомную бомбу против СССР в июне 1945 года

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила архивные документы о создании атомной бомбы в гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно обнародованным документам, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер хотел применить готовое оружие против СССР в июне 1945 года. При этом по промышленным центрам на Урале и в Средней Азии он планировал нанести ядерные удары при помощи дальнобойных баллистических ракет «Фау-2».

Ранее УФСБ по Ивановской области рассекретило заявление советскому правительству адъютанта Гитлера — Отто Гюнше, сделанное после Второй мировой войны. В документе утверждается, что лидер нацистской Германии ожидал раскола между англо-американскими силами и СССР в 1944 году, чтобы переманить на свою сторону США и Великобританию.