ФСБ задержала россиянина за поддержку запрещенного в стране террористического сообщества

В Оренбурге ФСБ задержала мужчину за призывы к терактам

В Оренбурге сотрудники ФСБ задержали 49-летнего местного жителя за поддержку запрещенного в России террористического сообщества. Об этом сообщает «Оренбург медиа».

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Мужчину отправили под стражу.

По версии следствия, обвиняемый публиковал в своих социальных сетях посты с поддержкой запрещенного в России террористического сообщества, называя его деятельность правильной. При этом неизвестно, о каком сообществе речь. Следователи также заметили в публикациях фигуранта призывы к осуществлению насильственных и разрушительных действий.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске огласил приговор в отношении жителя Омска, который создал террористическую организацию и вовлекал людей в участие в ней.