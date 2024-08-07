Россиянин создал террористическую организацию и получил 16 лет колонии

Жителя Омска приговорили к 16 годам за создание террористической организации

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске огласил приговор в отношении жителя Омска, который создал террористическую организацию и вовлекал людей для участия в ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя УФСБ России по Омской области Ирину Руснак.

По данным ведомства, террористическая организация, деятельность которой направлена на насильственное изменение конституционного строя России и совершение терактов на территории Омска, была организована в январе 2017 года. На протяжении нескольких лет ее «создатель» вовлекал в ряды людей, разделяющих его идеологию и обладающих знаниями в военном деле, а также планировал теракты на объектах ФСБ, МВД и Минобороны России. Кроме того, он заранее обучился с помощью интернета минно-взрывному делу и распространял полученные им знаниями среди членов созданного им преступного сообщества.

Злоумышленника задержали в мае 2023 года. Суд признал его виновным по статьям 205.4 («Организация преступного сообщества и участие в нем»), 205.3 («Прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия, его основных частей и боеприпасов») УК РФ, приговорив к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трех боевиков, причастных к терактам в Дагестане. Подозреваемых поймали на территории республики, им от 16 до 18 лет.