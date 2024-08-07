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15:38, 7 августа 2024Моя страна

Гигантские комары размером с ладонь заполонили российский город

Биолог Онистратенко: гигантские комары безопасны для людей и животных

Фото: Alvesgaspar / Wikipedia

Гигантские комары размером с ладонь взрослого человека заполонили улицы Волгограда и напугали местных жителей. Об этом сообщает V1.RU.

Биолог, научный сотрудник института естественных наук ВолГУ Николай Онистратенко объяснил, что насекомые, которых называют караморой, комарами-долгунцами или комарами-долгоножками, не могут причинить вреда людям, животным и даже растениям.

По его словам, это самые большие комары в мире. Их длина с учетом лапок и усов может достигать 15 сантиметров.

«Во взрослом состоянии он или не питается вовсе, или питается соком растений. Некоторые виды, как бабочки, пьют нектар цветов. Личинки живут в прудах и лужах, питаются мелкой растительностью или разлагающейся органикой, очищая водоем», — рассказал биолог. Онистратенко посоветовал беречь этих насекомых и просто любоваться ими со стороны.

Ранее сообщалось, что мужчина из Башкирии заснял на видео смерчи из комаров. Житель российского региона заметил необычные скопления насекомых рядом с трассой и стал снимать. В объектив попали несколько достаточно высоких комариных «воронок», чем-то напоминающих по форме смерчи.

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      Варвара Кошечкина
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