Гигантские комары размером с ладонь заполонили российский город

Биолог Онистратенко: гигантские комары безопасны для людей и животных

Гигантские комары размером с ладонь взрослого человека заполонили улицы Волгограда и напугали местных жителей. Об этом сообщает V1.RU.

Биолог, научный сотрудник института естественных наук ВолГУ Николай Онистратенко объяснил, что насекомые, которых называют караморой, комарами-долгунцами или комарами-долгоножками, не могут причинить вреда людям, животным и даже растениям.

По его словам, это самые большие комары в мире. Их длина с учетом лапок и усов может достигать 15 сантиметров.

«Во взрослом состоянии он или не питается вовсе, или питается соком растений. Некоторые виды, как бабочки, пьют нектар цветов. Личинки живут в прудах и лужах, питаются мелкой растительностью или разлагающейся органикой, очищая водоем», — рассказал биолог. Онистратенко посоветовал беречь этих насекомых и просто любоваться ими со стороны.

Ранее сообщалось, что мужчина из Башкирии заснял на видео смерчи из комаров. Житель российского региона заметил необычные скопления насекомых рядом с трассой и стал снимать. В объектив попали несколько достаточно высоких комариных «воронок», чем-то напоминающих по форме смерчи.