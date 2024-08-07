В российском регионе заметили комариный смерч

Мужчина из Башкирии заснял на видео смерчи из комаров. Ролик опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».
Житель российского региона заметил необычные скопления насекомых рядом с трассой и стал снимать. В объектив попали несколько достаточно высоких комариных «воронок», чем-то напоминающих по форме смерчи.
Материалы по теме:
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила. Все трое жителей заразились после укуса комаров — переносчиков заболевания.
Волгоградская область стала четвертым российским регионом, где были зафиксированы случаи Лихорадки Западного Нила в 2024-м году. Ранее несколько зараженных выявили в Астраханской и Рязанской областях, также в Татарстане.