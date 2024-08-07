В российском регионе заметили комариный смерч

Житель Башкирии снял смерч из комаров

Мужчина из Башкирии заснял на видео смерчи из комаров. Ролик опубликовал Telegram-канал «Метеодневник».

Житель российского региона заметил необычные скопления насекомых рядом с трассой и стал снимать. В объектив попали несколько достаточно высоких комариных «воронок», чем-то напоминающих по форме смерчи.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области выявили три случая лихорадки Западного Нила. Все трое жителей заразились после укуса комаров — переносчиков заболевания.

Волгоградская область стала четвертым российским регионом, где были зафиксированы случаи Лихорадки Западного Нила в 2024-м году. Ранее несколько зараженных выявили в Астраханской и Рязанской областях, также в Татарстане.