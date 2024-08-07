В четвертом по счету региону России выявили случаи лихорадки Западного Нила

Три случая лихорадки Западного Нила выявили в Волгоградской области

Три случая лихорадки Западного Нила выявили в Волгоградской области. Об этом сообщает сетевое издание V1.ru в Telegram.

Все трое жителей заразились после укуса комаров — переносчиков заболевания.

Волгоградская область стала четвертым российским регионом, где были зафиксированы случаи Лихорадки Западного Нила в 2024-м году. Ранее несколько зараженных выявили в Астраханской и Рязанской областях, также в Татарстане.

Ранее врачи назвали причину вспышки лихорадки Западного Нила в России. По их словам, комары заразились от бакланов и чаек, и уже после этого передали заболевание людям.