Врачи назвали причину вспышки опасной лихорадки в России

Mash: причиной вспышки лихорадки Западного Нила в России стали бакланы и чайки

Причиной вспышки лихорадки Западного Нила в России стали бакланы и чайки. Об этом сообщили несколько врачей, пишет Mash в Telegram-канале.

По информации медиков, опасной лихорадкой жители России заразились от обычных комаров. Насекомые же, в свою очередь, заразились от бакланов и чаек, которые летают по всему миру. Часть россиян заболели лихорадкой после отдыха в лесу и на даче, где их покусали комары.

По последним данным, в России выявили 19 случаев лихорадки. Больше всего случаев (14) в Татарстане, 3 — в Рязанской области, еще 2 — в Астраханской. Вспышка лихорадки Западного Нила в России произошла из-за большого количества зараженных комаров и клещей, распространившихся в регионах, где их раньше не было, рассказывал ранее инфекционист Владислав Жемчугов.

Основными симптомами лихорадки, как заметили в Минздраве, являются повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, а также в мышцах, пояснице, суставах. Специалисты призвали немедленно обращаться к врачам при схожей симптоматике.

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила регистрировали в России годом ранее. В конце 2023 года заражения зафиксировали в Костроме, Пензе, Иваново, Марий-Эл, Ингушетии и Башкортостане.