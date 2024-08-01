Врач объяснил вспышку лихорадки Западного Нила в России

Иммунолог Жемчугов назвал опасностью лихорадки Западного Нила отсутствие вакцины

Вспышка лихорадки Западного Нила в России произошла из-за большого количества зараженных комаров и клещей, распространившихся в регионах, где их раньше не было, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Жемчугов рассказал, что вирус Западного Нила переносят комары и клещи. Они кусают перелетных птиц и грызунов, живущих в трюмах кораблей, с которыми инфекция в итоге и попала в Россию. Иммунолог отметил, что сейчас лихорадка Западного Нила распространяется в Крыму, Волгоградской и Ростовской областях, на Северном Кавказе, Краснодарском и Ставропольском краях.

Вспышку заболевания в России Жемчугов объяснил жаркой погодой, из-за которой количество зараженных комаров и клещей увеличилось в тех регионах, где раньше их не было, например в Москве, Рязани и Казани. При этом самой большой опасностью лихорадки Западного Нила он назвал отсутствие вакцины и специфических методов лечения. Однако врач успокоил: в России уровень заболеваемости снизится естественным образом при наступлении холодов.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о росте в стране заболеваемости лихорадкой Западного Нила. По его словам, к росту числа инфицированных привела аномально жаркая погода летом.