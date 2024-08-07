Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:40, 7 августа 2024Ценности

Хирург назвал предполагаемые пластические операции Глюкозы

Хирург Сергей Свиридов: Глюкоза могла изменить нос и веки с помощью пластики

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Хирург Сергей Свиридов назвал предполагаемые пластические операции российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Его комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, певица могла изменить форму носа и век с помощью рино- и блефаропластики. Также, вероятно, звезда прибегала к коррекции скул и нижних углов челюсти филлерами, которые вызывают отечность, отметил специалист.

«В целом операции и косметологические процедуры Глюкозы выполнены качественно, без искажения ее естественной красоты. Все выглядит очень натурально», — заключил собеседник издания.

В июле пластический хирург Светлана Мороз и дерматолог, доктор эстетической медицины Наталья Михайлова оценили изменения во внешности певицы Алсу и модели Анастасии Решетовой.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин впервые высказался об обстрелах в Курской области

      Решение Бурунова не афишировать отношения объяснили

      Стало известно об атаках ВСУ на приграничные заправки с одной целью

      Россияне не могут вернуться домой с популярного курорта. Как туристы оказались заблокированы в Анапе?

      Тысячи новых алкомаркетов открылись в России

      В Литве заявили о случаях заболевания легионеллезом в армии

      Путин призвал региональные власти помогать Курской области

      Хирург назвал предполагаемые пластические операции Глюкозы

      Похитившая младенца под действием наркотиков россиянка арестована

      Гигантские комары размером с ладонь заполонили российский город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше