Хирург показал новый нос бывшей жены Аршавина

Хирург Агапов показал фото нового носа бывшей жены Аршавина Алисы Казьминой

Пластический хирург Денис Агапов показал фото нового носа бывшей жены российского футболиста Андрея Аршавина, модели Алисы Казьминой. Соответствующие кадры появились в его Telegram-канале.

Специалист рассказал, что на фоне аутоиммунного заболевания у пациентки произошло разрушение тканей носа. По его словам, она обратилась к нему с отсутствием хрящевого отдела данной части лица. «Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица», — пояснил он и уточнил, что Казьмина изначально обратилась к другим врачам, которые провели неудачную коррекцию носа.

Агапов отметил, что самым сложным этапом стало восстановление мягкотканного покрытия, которое практически отсутствовало. «Кожные лоскуты забирались из носогубных складок, за счет ушных хрящей, пересаженных вместе с кожей. Был проведен ряд операций: удачные и не очень», — признался медик.

В настоящий момент Казьминой предстоит пройти еще три этапа реконструкции носа. Всего было проведено девять операций.

В марте пластический хирург Владимир Плахотин подверг сомнению новости о том, что Казьминой удалось восстановить разрушенный нос. В беседе с журналистами врач заявил, что такой запущенный нос собрать просто невозможно.