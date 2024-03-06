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14:19, 6 марта 2024Ценности

Хирург оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина словами «чудес не бывает»

Хирург Плахотин: восстановить нос бывшей жены Аршавина Казьминой невозможно
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Архивное фото

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пластический хирург Владимир Плахотин подверг сомнению новости о том, что бывшей жене российского футболиста Андрея Аршавина Алисе Казьминой удалось восстановить разрушенный нос. Его комментарий публикует 5-tv.ru.

В беседе с журналистами врач заявил, что такой запущенный нос собрать просто невозможно. По словам медика, новый нос попросту не на что устанавливать, он в любом случае отпадет. «Никто не возьмется за такой нос. Это невозможно. Чудес на свете не бывает», — оценил признания модели эксперт и добавил, что ее снимки — фотошоп или грим.

Ранее в марте сообщалось, что Алиса Казьмина вернула себе нос с помощью пластической операции. Во время дня открытых дверей в клинике хирурга Дениса Агапова женщина рассказала, что посетила многих специалистов, в том числе очень дорогих. По ее словам, некоторые врачи боялись проводить ей ринопластику.

В 2021 году стало известно об аутоиммунном заболевании Алисы Казьминой. По ее словам, она перенесла шесть операций и побывала в коме. Однако позже пластический хирург Владимир Плахотин разоблачил Казьмину, заявив, что если бы у нее был аутоиммунный некроз, она бы уже ушла из жизни.

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      Карина Черных
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