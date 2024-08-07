Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:13, 7 августа 2024Мир

Хуситы заявили об атаке на два американских эсминца

Хуситы заявили об атаке на два американских эсминца и судно в Красном море

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке на два американских эсминца и судно Contship Ono в Красном море. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В ходе одной из них [операций хуситов] в Красном море было атаковано судно Contship Ono», — рассказал представитель движения Яхьи Сариа.

Об атакованном судне известно, что оно является контейнеровозом, идущим под флагом Либерии. О ситуации с эсминцами подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что движение «Ансар Аллах» приступило к разработке крупных планов атаки на Израиль. Однако представитель группировки Насреддин Амер не стал раскрывать детали, отметив, что сейчас внимание уделяется не разговорам, а действиям.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      США потребовали у Украины объяснений из-за атаки на Курскую область. Белый дом хочет лучше понимать замыслы Киева

      Иностранец подделал свидетельство о браке и присвоил квартиру россиянки

      Суд избрал меру пресечения стрелявшему в самокатчиков на юге Москвы механику

      Первые жители приграничья Курской области доехали до мест временного размещения

      Хуситы заявили об атаке на два американских эсминца

      Ида Галич снялась обнаженной

      Российская порнозвезда раскрыла отношение матери к ее работе

      Сын наследной принцессы Норвегии попал за решетку

      Развеяны пять популярных мифов о кофе

      Минобороны показало кадры уничтожения польской САУ Krab в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше