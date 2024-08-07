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20:21, 7 августа 2024Экономика

Иностранец подделал свидетельство о браке и присвоил квартиру россиянки

В Сочи иностранец подделал свидетельство о браке и присвоил квартиру россиянки

Фото: Denny Müller / Unsplash

В Сочи иностранец подделал свидетельство о браке и присвоил квартиру россиянки. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале.

53-летний мужчина предоставил нотариусу фиктивное свидетельство о браке с женщиной, которой уже нет в живых. У нее осталась квартира стоимостью более 10 миллионов рублей — ее иностранный гражданин рассчитывал таким образом унаследовать. Родственников у россиянки не было.

При этом по закону такая недвижимость считается выморочным имуществом и должна переходить на баланс муниципалитета. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Квартиру уже отдали в казну города.

Ранее жительница Батайска Ростовской области поверила мошенникам и лишилась жилья, а также миллионов рублей. С 62-летней россиянкой связался по телефону неизвестный, представившийся работником отдела по регуляции в сфере финансового контроля.

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      Нина Ташевская
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