В Сочи иностранец подделал свидетельство о браке и присвоил квартиру россиянки

В Сочи иностранец подделал свидетельство о браке и присвоил квартиру россиянки. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале.

53-летний мужчина предоставил нотариусу фиктивное свидетельство о браке с женщиной, которой уже нет в живых. У нее осталась квартира стоимостью более 10 миллионов рублей — ее иностранный гражданин рассчитывал таким образом унаследовать. Родственников у россиянки не было.

При этом по закону такая недвижимость считается выморочным имуществом и должна переходить на баланс муниципалитета. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Квартиру уже отдали в казну города.

Ранее жительница Батайска Ростовской области поверила мошенникам и лишилась жилья, а также миллионов рублей. С 62-летней россиянкой связался по телефону неизвестный, представившийся работником отдела по регуляции в сфере финансового контроля.