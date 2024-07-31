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18:19, 31 июля 2024Экономика

Россиянка поверила мошенникам и лишилась миллионов

Жительница Батайска продала квартиру и отдала мошенникам 3,8 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Батайска Ростовской области поверила мошенникам и лишилась жилья, а также миллионов рублей. Она продала квартиру по инструкции злоумышленников, сообщает пресс-служба регионального отдела МВД.

С 62-летней россиянкой связался по телефону неизвестный, представившийся работником отдела по регуляции в сфере финансового контроля. Он сообщил, что злоумышленники якобы выставили ее квартиру на аукцион и уже нашли покупателей. Чтобы предотвратить сделку, нужно продать жилье и перевести средства с продажи на «безопасный» счет, указал звонивший.

Женщина согласилась и продала объект за 3,8 миллиона рублей, которые перевела мошенникам. Через некоторое время потерпевшей позвонили с неизвестного номера и заявили, что она должна выплатить государственную пошлину в размере 300 тысяч рублей, после чего квартира вновь перейдет к ней. Мошенники настойчиво советовали собственнице взять кредит.

Россиянка не послушалась и решила занять деньги у сестры. Родственница убедила ее, что она стала жертвой аферистов, после чего потерпевшая обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, сейчас правоохранители разыскивают мошенников.

Ранее пенсионерка из Уфы лишилась квартиры после телефонного разговора с мошенниками.

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      Александра Качан
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