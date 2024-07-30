Россиянка пообщалась с мошенниками и лишилась жилья

В Уфе пенсионерка лишилась квартиры после телефонного разговора с мошенниками

Жительница Уфы поговорила по телефону с неизвестными и лишилась жилья. Мошенники вынудили женщину продать квартиру, сообщает пресс-служба МВД по Башкортостану.

Аферисты позвонили пенсионерке и убедили ее, что жилье хотят незаконно переоформить. Собеседники призвали женщину оформить фиктивную продажу, чтобы сохранить квартиру. Россиянка за короткий срок вышла на сделку с недвижимостью — ее удалось продать за 4 миллиона рублей.

Вырученные средства пенсионерка перевела на якобы безопасные счета мошенников. Лишь через пару дней женщина осознала, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию. По факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее жертвой мошенников стала пенсионерка из Москвы. Женщина поверила злоумышленникам, продала две квартиры и отправила в общей сложности 19,1 миллиона рублей.