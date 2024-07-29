Москвичка продала две квартиры и отдала мошенникам миллионы рублей

Жительница Москвы продала две квартиры и отдала мошенникам 19,1 млн рублей

Пенсионерка из Москвы продала две квартиры и отдала телефонным мошенникам 19,1 миллиона рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

С 76-летней женщиной связалась якобы сотрудница банка и заявила, что неизвестные получили доверенность на распоряжение счетами россиянки. Она уговорила жительницу Москвы перевести на «безопасный счет» все имеющиеся деньги, в том числе наличные, которые хранились у нее дома. Пенсионерка согласилась.

Спустя некоторое время мошенники вновь позвонили женщине и сообщили, что ее квартиру на улице Полбина выставили на продажу. Они рассказали, что для спасения жилья необходимо совершить «фиктивную» сделку продажи, что собственница и сделала. По такой же схеме москвичку убедили продать вторую квартиру на улице Краснодарской.

Ранее певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Аферисты попытались заложить подмосковную дачу артистки, чтобы взять кредит.