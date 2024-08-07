Израиль нанес новые удары по Ливану

ЦАХАЛ заявил о новых ударах по Ливану, ликвидирован командир отряда «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новых ударах по Ливану. Об этом говорится в Telegram-канале израильской армии.

Отмечается, что Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар в районе Джуайи на юге Ливана. В результате удара был ликвидирован боевик «Хезболлы» Хасан Фарес Джоши, который командовал противотанковым подразделением.

Кроме того, израильские военные нанесли удар по военным объектам шиитского движения в районе Айтаруна на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира батальона специального назначения «Радван» в составе группировки «Хезболла». Утоняется, что израильские военные провели операцию в районе Эббы на юге Ливана. Отмечается, что ликвидация Али Джамаля Алдина Джавада значительно снижает возможности «Хезболлы» по поддержке и осуществлению террористической деятельности.