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14:41, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Известный блогер оскорбил женщин-телеведущих и попал под арест

Пакистанского блогера Адила арестовали за оскорбления в адрес женщин-телеведущих

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Известный пакистанский блогер, доктор Умэр Адил попал под арест за оскорбительные высказывания в адрес женщин-телеведущих. Об этом сообщает пакистанское издание The Nation.

Адила арестовали в городе Лахоре. Представитель пакистанского Федерального агентства расследований подтвердил эту информацию, указав, что в его отношении ведется расследование.

Отмечается, что блогера задержали после того, как телеведущая Гарида Фаруки подала на него жалобу. Адил перед этим заявил в подкасте, что женщины-телеведущие выступают на ТВ лишь в качестве декоративных элементов и им не хватает содержательности. В качестве примера он привел Фаруки. Как уточняет издание, слова блогера вызвали широкую критику в соцсетях, в том числе от других журналистов.

Ранее сообщалось, что полиция арестовала в Таиланде блогершу, которая хвасталась в соцсетях роскошным образом жизни. Правоохранители выяснили, что инфлюэнсерша управляла сайтом с азартными играми.

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      Маргарита Щигарева
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