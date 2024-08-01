Хваставшуюся роскошной жизнью блогершу задержали за связь с онлайн-казино

Блогершу Soda арестовали в Бангкоке за управление сайтом с азартными играми

Полиция арестовала в аэропорту Бангкока таиландскую блогершу, известную как Soda, за управление сайтом с азартными играми. О ее связи с онлайн-казино пишет портал Thaiger.

Отмечается, что сайт, которым управляла блогерша, рекламировали во многих соцсетях. Он предлагал пользователям различные виды азартных игр, в том числе карточные игры, игровые автоматы и не только. На основном банковском счету портала в обращении было более 4 миллионов батов (9,5 миллиона рублей). Полиция установила связь финансовых операций блогерши с этим порталом.

В TikTok на Soda было подписано более 100 тысяч пользователей, в своих видео блогерша часто хвасталась роскошным образом жизни и показывала дизайнерские вещи. Уточняется, что ее арестовали при попытке покинуть страну.

Ранее полиция в Индии арестовала известного блогера Рохана Кариаппу. Причиной послужило опубликованное в соцсетях видео, в котором он вместе с другим инфлюэнсером изобразил язык жестов в оскорбительном ключе.