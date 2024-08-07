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14:22, 7 августа 2024Ценности

Кейт Бланшетт пришла на показ фильма в топе из ложек

Актриса Кейт Бланшетт пришла на показ фильма в топе из серебряных ложек

Фото: Jim Ruymen / UPI / Legion-media

Австралийская актриса Кейт Бланшетт пришла на показ фильма «Бордерлендс» в Лос-Анджелесе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Для выхода в свет 55-летняя знаменитость выбрала черные брюки и топ, выполненный из серебряных ложек. К своему наряду она также надела остроносые туфли.

Кроме того, визажисты сделали звезде «Властелина колец» макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и сделали небрежные локоны.

В июне сообщалось, что Бланшетт посетила модный показ люксового бренда Giorgio Armani в откровенном наряде. Тогда актриса примерила комбинезон с открытыми плечами и глубоким декольте.

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      Мария Винар
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