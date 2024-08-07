Кейт Уинслет попросили прикрыть складки на животе во время съемки топлес

Участник съемочной команды журнала Harper's Bazaar попросил британскую актрису Кейт Уинслет прикрыть складки на животе во время фотосессии топлес. Соответствующий материал появился на сайте глянцевого издания.

48-летняя знаменитость рассказала, что позировала без бюстгальтера. По ее словам, один из ассистентов подошел к ней и посоветовал выпрямиться, чтобы казаться на снимках визуально стройнее. Однако звезда «Титаника» отказала ему в просьбе. «Ни за что на свете!» — заявила она.

Уинслет уточнила, что не стесняется своего тела. «Наоборот. Я горжусь своим телом, потому что на нем — моя жизнь, и это важно. Мне бы и в голову не пришло его скрывать», — отметила она.

В январе прошлого года сообщалось, что нелепая прическа Кейт Уинслет на постере к 25-летию фильма «Титаника» смутила фанатов.