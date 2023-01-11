Нелепая прическа Кейт Уинслет на постере к 25-летию «Титаника» смутила фанатов

Прическа с кудрями актрисы Кейт Уинслет на постере к 25-летию «Титаника» смутила фанатов

Нелепая прическа британской актрисы Кейт Уинслет на постере к 25-летию фильма «Титаника» смутила фанатов. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six.

Согласно информации, знаменитая кинолента режиссера Джеймса Кэмерона вернется в мировой прокат 10 февраля в формате 3D. Отмечается, что к выходу фильма также создали новый плакат. На нем запечатлены главные герои Джек Доусон в исполнении Леонардо ДиКаприо и Роза Дьюитт Бьюкейтер, роль которой сыграла Кейт Уинслет, в объятиях друг друга.

Однако поклонники «Титаника» обратили внимание на внешний вид актрисы. По их словам, она выглядит не так, как в оригинальной версии фильма. Так, писательница Хантер Харрис задалась вопросом на платформе Twitter, почему у знаменитости две разные прически: волосы на левой части головы короткие и уложены в кудри, а на правой — они длинные и распущены. «Она делала завивку, а потом ударил айсберг?», «Отправили менеджеру Кардашьян, чтобы тот ее отфотошопил», «За годы растеряла свои волосы», — шутили подписчики Харрис в комментариях под публикацией.

В то же время другой пользователь соцсети с никнеймом phollanda разглядел в прическе Уинслет тайный смысл. По его мнению, стрижка символизирует две стороны жизни главной героини, когда она находилась в отношениях с возлюбленным.

В феврале 2022 года Кейт Уинслет показала лицо без макияжа и восхитила пользователей сети. В размещенном в соцсетях видео знаменитость запечатлена в белой рубашке, ее волосы собраны в хвост, а пряди у лица уложены волнами. Затем Уинслет взяла два ватных диска, пропитанных очищающим средством, и смыла с кожи всю косметику.