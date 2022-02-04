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46-летняя звезда «Титаника» показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

46-летняя актриса Кейт Уинслет снялась для бренда косметики L’Oreal без макияжа

Кадр: L'Oréal Paris USA / YouTube

Звезда фильма «Титаник» Кейт Уинслет показала лицо без макияжа и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте бренда L’Oreal.

В размещенном видео 46-летняя знаменитость запечатлена в белой рубашке, ее волосы собраны в хвост, а пряди у лица уложены волнами. На кадрах Уинслет берет два ватных диска, пропитанных очищающим средством, и смывает с кожи всю косметику.

Фанаты восхитились внешним видом актрисы без мейкапа в комментариях к публикации. «Прекрасна снаружи и изнутри», «Великолепна!», «Вы заставили меня плакать! Очень красиво снято! Вы просто великолепно выглядите!», «Вы выглядите просто сногсшибательно», «Вы настоящее вдохновение! Люблю вас!» — писали они.

Звезда стала участницей проекта L’Oreal, приуроченного к Международному месяцу повышения самооценки. В своем Instagram бренд представил серию роликов с мировыми звездами, включая актрис Еву Лонгорию и Виолу Дэвис, супермодель Лию Кебеде и певицу Камилу Кабельо, которые делятся своим опытом повышения самооценки.

В январе Сальма Хайек снялась без макияжа в купальнике и взволновала фанатов. На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена в воде возле массивного камня на берегу. Она позирует без макияжа с распущенными волосами в синем купальнике с глубоким декольте.

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Таисия Косинцева
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