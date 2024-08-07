Ким Кардашьян пожалела жену Канье Уэста из-за его отношения к ней

Телезвезда Ким Кардашьян пожалела жену рэпера Канье Уэста из-за его отношения. Об этом пишет The Mirror.

Анонимный инсайдер рассказал, что предпринимательница испытывает симпатию к Бьянке Цензори и искренне сочувствует ей. «Она знает не понаслышке, насколько Канье любит все контролировать и как трудно от него уйти», — пояснил он.

Кроме того, источник отметил, что Кардашьян считает, что именно Уэст заставляет Цензори носить откровенные наряды. «Она может представить, что бедная девушка соблазнилась вниманием и образом жизни рэпера и теперь оказалась в ловушке», — прокомментировал собеседник портала.

В апреле Уэст описал отношение к жене фразой «лучше всех раздевается».