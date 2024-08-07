Кира Найтли рассказала о врожденном заболевании у дочери

Актриса Кира Найтли рассказала, что ее дочь унаследовала врожденное заболевание

Звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли призналась, что одна из ее дочерей болеет дислексией. Об этом актриса рассказала в подкасте Ruthie’s Table 4.

«Мне все еще очень трудно читать с листа, текст скачет, поэтому я его записываю и слушаю, чтобы заучить. А теперь у нас еще есть и ребенок с дислексией, ее память просто потрясающая» — сообщила Найтли.

Кира замужем за Джеймсом Райтоном уже 11 лет, пара воспитывает двух дочерей — 8-летнюю Эди и 3-летнюю Далилу. Ранее стало известно, что актриса не была уверена в успехе франшизы «Пираты Карибского моря», которая принесла ей всемирную славу.