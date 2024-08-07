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13:17, 7 августа 2024Бывший СССР

Литовские дроны прошли тесты для использования на Украине

Минобороны Литвы: дроны прошли тесты для использования на Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Дроны литовских производителей прошли тесты в условиях, приближенных к военным, и будут поставляться Украине. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы, передает ТАСС.

В сообщении ведомства сказано, что украинские партнеры Литвы оценили продукцию и высказали пожелания, которые были учтены. После этого пять предприятий получили разрешение на поставку своих беспилотников Украине.

В ближайшее время изготовители беспилотников направят Украине свои предложения по возможным контрактам. Минобороны Литвы готово выделить на это финансовую помощь в размере пять миллионов евро (465 миллионов рублей). Такие же дроны будут закупаться для литовской армии, для этого выделяется три миллиона евро (279 миллионов рублей).

Ранее Министерство иностранных дел Литвы призвало поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь России. По словам главы ведомства Габриэлюса Ландсбергиса, таким образом Украина сможет «справиться с эскалацией со стороны России».

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      Илья Таксюр
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