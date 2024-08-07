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12:17, 7 августа 2024Бывший СССР

Литва направила к границе с Россией «зубы дракона»

Литва направила к границе с Россией и Белоруссией «зубы дракона»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Литва закупила и направила к границе с Россией и Белоруссией «зубы дракона», противотанковые ежи и другие оборонительные средства. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

По его словам, государство закупило у литовских производителей средства контрмобильности за четыре миллиона евро. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы.

На 22 августа запланировано открытие первого участка хранения оборонительных средств. Всего их будет 27. При необходимости заграждения будут доставлены к месту установки. В сентябре начнется строительство фортификаций на границе с Калининградской областью.

Ранее в Министерстве обороны Литвы решили не минировать границу с Россией заранее. По словам Касчюнаса, мины будут установлены в случае необходимости у границы и главных путей передвижения армейских подразделений.

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      Илья Таксюр
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