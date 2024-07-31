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12:50, 31 июля 2024Бывший СССР

В Литве отказались заранее минировать границу с Россией

В Минобороны Литвы решили не минировать границу с Россией заранее
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство обороны Литвы не планирует заранее устанавливать минные заграждения на границе с Россией. Об этом заявил глава оборонного ведомства республики Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

«Главным инструментом контрмобильности являются мины, но это не значит, что они заранее будут установлены где-то в районе границы», — рассказал Касчюнас.

По его словам, мины будут установлены в случае необходимости у границы и главных путей передвижения армейских подразделений.

Ранее литовские военные заявили о неэффективности оборонной стратегии Вильнюса против России, зависящей от немедленной поддержки со стороны НАТО. Бывший шахтер Римас Армайтис, два года служивший наемником в Вооруженных силах Украины, высказался о том, что Литва не уделяет самостоятельно внимания обороне.

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      Валентин Карант
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