Маша Распутина ответила на вопрос о препятствии Пугачевой ее карьере

Певица Маша Распутина: Пугачева никогда не пыталась «перекрыть мне воздух»

Певица Маша Распутина ответила на вопрос о препятствии народной артистки СССР Аллы Пугачевой ее карьере. Слова исполнительницы приводит aif.ru.

По словам Распутиной, Пугачева никогда не пыталась «перекрыть ей воздух». «Может, она втихую перебивала, но она ко мне всегда с уважением относилась. Во всяком случае, выдавала вид», — пояснила она.

Артистка отметила, что когда-то Пугачева была ее кумиром и примером для подражания. Сейчас Распутина негативно относится к русофобским высказываниям певицы. По ее мнению, неправильно подбирая слова, Пугачева «испортила себе карьеру и обгадила пьедестал». «Тем более народ не прощает ничего. Нельзя называть народ ни рабами, ни холопами», — заключила певица.

Ранее вдовец популярной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что Пугачева угрожала его жене.