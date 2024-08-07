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13:01, 7 августа 2024Мир

МИД Венгрии назвал ЕС фабрикой лжи

Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС является брюссельской фабрикой лжи
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) является «брюссельской фабрикой лжи», так как лидеры сообщества препятствуют мирной инициативе венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию кризиса на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Впервые "брюссельская фабрика лжи" напала на премьера Орбана и осудила его поездки в Киев, Москву, Пекин и Флориду (...) Более того, Брюссель был разоблачен по вопросу запрета транзита нефти по приказу Киева. Теперь две страны-участницы ЕС, в том числе и Венгрия, сталкиваются с серьезными рисками в поставках энергоносителей», — отметил дипломат.

Сийярто добавил, что после «двух неудач в ЕС придумали еще одну ложь» о том, что Будапешт якобы пропускает российских и белорусских шпионов на территорию сообщества. Он подчеркнул, что страны Евросоюза «не волнует правда».

30 июля председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что частично упростив правила получения туристической визы для граждан России, Венгрия якобы «открывает двери» для проникновения шпионов в Евросоюз. Таким образом, он раскритиковал решение венгерских властей ввести новую ускоренную визовую систему для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию.

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      Дарья Устьянцева
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