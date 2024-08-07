Москвичам пообещали сильное похолодание

Метеобюро: в начале следующей недели в столице ожидается 18-20 градусов тепла

В начале следующей недели в столице ожидается существенное понижение температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Температура ночью составит около плюс 10 градусов, днем — плюс 18-20 градусов. Столичный регион продолжит оставаться в тыловой части компактного циклона, поэтому адвекция холода продолжится, добавила синоптик.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице в среду, 7 августа, ожидается плюс 23-25 градусов, по области — плюс 21-26 градусов, ветер северный 2-7 метров в секунду. К вечеру возможны короткие дожди и локальные грозы.

Тем временем сутки 6 августа в столичном регионе стали самыми теплыми с начала месяца. На ВДНХ средняя суточная температура воздуха оказалась на 0,4 градуса выше нормы, а максимальная температура достигла 24,7 градуса.