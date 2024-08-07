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07:51, 7 августа 2024Экономика

В Москве зафиксировали самые теплые с начала августа сутки

Синоптики зафиксировали в Москве самые теплые с начала августа сутки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сутки 6 августа в столичном регионе стали самыми теплыми с начала месяца. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

На ВДНХ средняя суточная температура воздуха оказалась на 0,4 градуса выше нормы, а максимальная температура достигла 24,7 градуса. В Подмосковье самой теплой стала Коломна, где днем было 26,5 градуса.

При этом в понедельник, 6 августа, в трех административных округа столицы прошли ливни. Больше всего осадков выпало на 24-м километре МКАД (23,9 миллиметра) и на Каширском шоссе (14,1 миллиметр). В районе метеостанции ВДНХ дождя не было. По словам синоптика, летним осадкам присуща локальность в распределении по территории.

Ранее стало известно, что дождями затопило московские районы Братеево и Марьино. На опубликованной очевидцами видеозаписи показано, что затопленной оказались две улицы рядом с прудом в Братеево. Участок с травой у воды также превратился в пруд. В воде оказались припаркованные машины. Рассекая воду, по дороге движутся машина и автомобиль.

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      Мария Черкасова
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