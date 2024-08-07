Москвичам предложили делать скидку на один вид штрафов

В Госдуме предложили делать скидку 50 % от штрафа за нарушение правил парковки

В Москве захотели делать скидку от штрафа за нарушение правил парковки. Предоставлять дисконт на этот вид административного взыскания предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

Скидку в 50 процентов нарушитель может получить, если уложится с оплатой в 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, уточнил парламентарий. Нилов считает меру необходимой на фоне объективного дефицита парковочных мест в столице и общей напряженности с использованием стоянок.

Депутат также предложил освободить от наказания за неоплаченную парковку владельцев транспортных средств со знаком «инвалид» и внесенных в специальный реестр инвалидов.

Сейчас размер взыскания за нарушение правил парковки устанавливают регионы. Так, в Москве придется заплатить пять тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — три тысяч рублей. Скидка на оплату в 50 процентов на этот вид нарушения не распространяется.

Ранее россиян предупредили о штрафах за парковку на газонах территории садового некоммерческого товарищества (СНТ). Размер взыскания зависит от региона и может достигать пяти тысяч рублей, отметили юристы.